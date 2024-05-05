«Из России с загадкой»: зачем Карлсон на самом деле взял интервью у Дугина

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexey Belkin; 5-tv.ru

Философ описал журналисту борьбу Запада против нашей страны не как конфликт интересов государств, а как противостояние метафизическое.

Американский телеведущий Такер Карлсон, похоже, очарован Россией. И дело не в метро, Москве и супермаркете, где он побывал.

Он пытается разобраться, нет, не в загадочной русской душе, Карлсон все-таки прагматик — в русской правде. А потому выпускает уже третье интервью за два месяца «из России с загадкой».

Сначала была лекция от президента России Владимира Путина, потом — полная символов беседа с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, и вот теперь — беседа с философом Александром Дугиным.

Человеком, чьи книги запрещены к продаже в США в крупнейших интернет-магазинах. Что удивительно, ведь еще несколько лет назад нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен открыто полемизировал с Дугиным на научных конференциях.

Но тогда он был не при должности. Дугин описал Карлсону борьбу Запада против России не как конфликт интересов государств, а как противостояние метафизическое, одной системы ценностей против другой. И началось это, когда под руководством Путина Россия начала выходить из-под диктата глобалистов.

«Они почувствовали, что теперь они имеют дело с тем, кто не разделяет эту неолиберальную, прогрессистскую повестку. С тем, кто намерен и с успехом отстаивает традиционные ценности, суверенитет страны, Христианство, традиционную семью», — указал философ.

В чем сила? Американцу философ рассказал: в защите суверенитета страны, в опоре на собственные силы, в уходе из-под власти глобалистов, в поддержке семьи, многодетности.

А что мы видим в авангарде идей с той стороны — разрушение всех традиционных связей, индивидуализм, доходящий до абсурда. Оказывается, наибольшего успеха и прогресса добьются те страны, где будет меньше населения.

То есть депопуляция — сокращение рождаемости, разрушение института семьи и брака — это, в общем-то хорошо, заявляет глава компании BlackRock, крупнейшей инвестиционной корпорации в мире, у которой активов на десять триллионов долларов.

«Я могу поспорить, что в развитых странах в выигрыше окажутся страны с сокращающимся населением. Это то, о чем большинство людей никогда не говорят. Знаете, мы всегда считали, что сокращение населения — это причина отрицательного роста, то есть рецессии. Но вот эти страны, где сокращается население, они быстро развивают робототехнику, искусственный интеллект и технологии. И если все это приведет к росту производительности, а большинство из нас считает, что так и будет, то мы сможем повысить уровень жизни стран и уровень жизни отдельных людей даже при сокращении населения», — сказал Лоуренс Финк.

Не верится, что «золотой миллиард» хочет истребить остальные миллиарды. Но после таких заявлений возникают сомнения: а точно не хочет?

На большом Давосском форуме этого года самой яркой темой была как раз новая «эпидемия Х» типа COVID-19, но мощнее. Когда она возникнет и сколько миллионов выкосит, откуда выйдет вирус?

И вот что прозвучало на этой неделе. Компания AstraZeneca в суде впервые признала, что их вакцина от COVID-19, которую получили миллионы людей по всему миру, действительно вызывает побочные эффекты.

Проблема в том, что о смертельной «побочке» знали практически с самого начала использования. И, тем не менее, вакцину одобрили к применению во всем мире и распространили.