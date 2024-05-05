Фото, видео: Боровский Андрей / ТАСС; 5-tv.ru

Сейчас нет сомнений, что трагедия была тщательно организована.

Эксперимент по созданию первого демократического концлагеря в Европе продожается. На этой неделе Украина официально уведомила ЕСПЧ, что ограничивает действие основных прав и свобод человека: свободу передвижения, тайну переписки, невмешательство в личную жизнь, неприкосновенность жилища, право на свободу мысли, совести и религий и так далее.

Странно, конечно, что только сейчас об этом заявили. Скорее всего, это шаг, чтобы выйти из-под ворога юридических исков, ведь готовится серьезный шаг — запрет УПЦ, канонической Украинской православной церкви.

В первом чтении такой закон уже принят Радой, сейчас идет колоссальное давление на клириков церкви. СБУ начала преследовать митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки.

Человека, который открыто не признал раскол, отказывается, например, отпевать прихожан из той ПЦУ. Каноническая церковь и ее прихожане подают иски в международные инстанции на киевский режим, требуя остановить беззаконие, хотя теперь беззаконие и есть закон — так в ЕСПЧ и доложили.

Весь майдан 2013–2014 годов и все, что за ним последовало — затянувшееся издевательство над законом. Но даже на этом фоне особняком стоит сожжение несогласных в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

«Поджарили „колорадов“» — глумилась тогда майданная пресса. Сейчас нет сомнений, что бойня в Одессе была организована.

Это был крупный город с сильным пророссийским движением, где говорили на русском 99% горожан. Город-герой, где чтили память о Великой Отечественной.

В общем, надо было одесситов «припугнуть». Недаром для экзекуции пригласили околофутбольных хулиганов из Харькова, которые позднее станут отдельным неонацистским батальоном «Кракен»*, отметившимся убийствами военнопленных и гражданских. Расследование корреспондента «Известий» Александра Морозова.

* террористическая организация, запрещенная в России.