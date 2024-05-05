Все трещит по швам: как Зеленский разрушает Украину своей недальновидной политикой

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Ужесточение мобилизации и возобновление американской военной помощи только усугубляют положение Незалежной.

В украинских военкоматах аншлаг, и все это мужчины, которые не хотят в армию. Они пытаются переподтвердить свои отсрочки до 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации. С этого времени на Украине исчезнет категория «ограниченно годен», будут только годные и инвалиды. Потому что годными к службе будут считать, например, ВИЧ-инфицированных, если болезнь не прогрессирует, больных раком, если они в ремиссии, людей с психическими расстройствами и даже с легкой умственной отсталостью.

Как идет принесение в жертву украинского народа ради интересов НАТО, проверил лично генсек Североатлантического альянса — с необъявленным визитом он приехал в Киев. Совпадение, конечно, но в день самоубийства Гитлера 30 апреля. Оставшись без союзников и даже ближайших партийцев, вождь НСДАП предпочел весной 1945 года принять яд.

Украинский фюрер весной 2024 года, конечно, не в таком безвыходном состоянии, но звоночки для него тревожные. Российское МВД объявило президента РФ Владимира Зеленского в международный розыск по уголовному делу. А значит страна, у которой есть договор с РФ об экстрадиции, Испания, например, должна Зеленского арестовать и выдать, когда он останется без президентского иммунитета. Точно также в розыск объявлен и предыдущий глава Украины Петр Порошенко. А это значит, помимо прочего, что с ними Москва не будет вести переговоры, как с равными, а может принять капитуляцию.

Западные союзники мягко стелют, да жестко спать потом. Нет былого доверия между друзьями. В плане восприятия реальности сам Зеленский сейчас находится где-то на том же уровне, что и немецкий предводитель тогда. Он грезит выходом на границы 1991 года и вступлением в НАТО, после победы, которой, понятно, не будет.

А еще он тоже уповает на вундерваффе, американские баллистические ракеты ATACMS, они даже внешне выглядят как немецкие ФАУ-2. Пентагон намерен поставлять их столько, сколько сможет. Пока смог около сотни. И ВСУ тут же попытались нанести несколько ударов по Крыму.

ATACMS, оперативно-тактические ракеты, которые летят по баллистической траектории. Могут нести до полутонны взрывчатки, либо могут быть начинены сотнями разрывающихся на мелкие осколки шариков. Самые продвинутые версии — дальнобойные, на 300 километров. Сейчас, судя по всему, их украинцам и поставили. И ВСУ запускает теперь по пять-шесть на цель, практически каждый день. А наше ПВО перехватывает. То есть за полторы недели ВСУ использовали до трети поставленного им американцами арсенала.

Пентагон долго не соглашался отправить ATACMS Украине, особенно дальнобойные и, возможно, не зря тянули. Ведь все это западное «супероружие», в ходе СВО быстро теряет приставку «супер».