Ликвидированного в Ленобласти агента ГУР готовили на полигоне НАТО под Вильнюсом

Фото, видео: www.globallookpress.com / AlphaSpecnaz; 5-tv.ru

Он должен был совершить серию терактов в нашей стране.

Британия давно уже действует даже не на грани, а за гранью фола. Достаточно вспомнить активное участие британских наемников в составе ВСУ и подготовку украинских диверсантов британскими офицерами.

На этой неделе еще одного отловили в Ленинградской области. Выяснилось, что подготовку он проходил под Вильнюсом — там крупный натовский полигон с британскими инструкторами в том числе. Чему его там научили, выяснил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Спецоперация по поимке агента Главного управления разведки Минобороны Украины ведется как с земли, так и с воздуха — в кромешной тьме спецназу ФСБ помогает оператор квадрокоптера. Заметив оперативников, агент украинской разведки бросается бежать, но далеко уйти так и не получается — забегает в один из ДОТов времен Великой Отечественной войны.

Вот здесь следы крови и огромная лужа. Диверсант пытался здесь спрятаться и даже начал отстреливаться, но был ликвидирован, здесь же оперативники обнаружили орудие, взрывчатое вещество, а также средство связи с разведкой Украины.

Взрывотехники аккуратно вытаскивают пакет — в нем коптер с подвешенной взрывчаткой, которую он планировал, по данным оперативников, сбросить на топливный терминал в Тосненском районе Ленинградской области.

Орудие планируемого теракта хранил неподалеку. Диверсант организовал тайник неподалеку от ДОТа, вот в этой небольшой лесопосадке — она действительно неприметная.

Здесь нет ни одного жилого дома, дорога ведет на Петербург, чистое поле, строительный мусор. Вот здесь по соседству с ним были найдены опасные предметы.

Все задания преступник выполнял по команде Главного управления украинской разведки. В первую очередь должен был совершить серию терактов в нашей стране, а именно на московских объектах Министерства обороны России и в отношении участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге.

Планы диверсанта удалось узнать в том числе благодаря переписке с кураторами в его телефоне. Помогла и эта фотография — агент в одном из районов литовского города Вилкавишкис.

В трех часах езды — город Пабраде Вильнюсского уезда, там диверсант и проходил подготовку. В Пабраде расположен один из известных военных объектов литовской армии — центральный полигон.

В прошлом году на нем проходили международные учения НАТО, а в марте этого года на площадке погиб американский военный. Посольство США тогда подтвердило эту информацию.

«Этот полигон существовал еще с Советского Союза, то есть там был когда-то советский военный полигон. В последние годы он стал натовским полигоном. Ну там вот как раз сейчас готовят украинских диверсантов для заброски их на территорию Российской Федерации», — говорит военный эксперт Игорь Никулин.

После диверсии, по данным оперативников, преступник должен был скрыться на Украине и в вступить в ряды ВСУ, чтобы уже оттуда реализовывать украинский генеральный план «Ост» по «полному искоренению всего русского» в том числе и в странах Прибалтики.

Организовывать теракты в православных церквях, а также в местах пребывания русскоязычных жителей — например, в кинотеатрах в Риге во время демонстрации фильма.

«В российском приграничье создана целая сеть лагерей для подготовки не только террористов, но и в принципе военнослужащих киевского режима. Во-первых, владение соответствующим инструментарием, ведется подготовка именно по взрывному делу, с применением специальных средств, ну и также стрелкового оружия для ведения боевых действий непосредственно, как вы могли быть свидетелями в рамках теракта в «Крокусе“», — указал военный эксперт, программный директор Академии политических наук Александр Степанов.

За агентом украинской разведки начали следить сразу после того, как преступник прибыл в Россию из Литвы в марте этого года. Уже знали, что диверсант обучался стрелковому и минно-взрывному делу.

В Литву перебрался из России вместе с супругой. До переезда работал в собственном гараже в подмосковном Королеве.

Вот в этом кооперативе располагался гараж агента украинской разведки, здесь он чинил машины, хранил свой автомобиль. Но в 2022 году продал помещение и уехал в Литву.

В марте этого года он вновь вернулся — арендовал гараж и квартиру в Москве. Оперативники еще во время первой попытки задержания изъяли взрывчатые вещества и боеприпасы, а также карту литовского отделения шведского банка.

В тайнике обнаружили средства поражения, а в брошенном им автомобиле — пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты для взрывчатки.

Во время обыска он оказал сопротивление и попытался скрыться. Откуда смертельные компоненты, неизвестно, но стоит предположить, что весь этот груз по частям был привезен с Украины через страны Балтии.

Агенту оставалось только забрать детали для бомбы и собрать взрывные устройства — вот он, предположительно, покупает поражающие элементы в одном из строительных магазинов. Прибалтика — уже давно второй после Украины оплот и крупный логистический центр терроризма киевского режима.

Ну как еще объяснить, когда месяц назад автомобиль с православными иконами, в которых был спрятан гексоген, преодолел шесть стран — из Киева через Румынию, Словакию, Венгрию, Польшу, Литву и Латвию — и был задержан нашими пограничниками на границе во Псковской области.

«Да, основной террористический поток идет через страны Прибалтики — оттуда и дроны регулярно прилетают», — указал Никулин.

27 самодельных взрывных устройств находились в иконах и, вероятнее всего, привести в действие их диверсанты должны были специально на Пасху. Внутри было 70 килограммов взрывчатого вещества, а еще 91 электродетонатор.

Оставалось только надорвать бумагу с обратной стороны и активировать взрыватель. Аналогичное устройство было в статуэтке, подаренной военкору Владлену Татарскому, которого год назад убили украинские спецслужбы.

По указанию организаторов уже осужденная Дарья Трепова* снесла металлическую пластину с нижней части гипсового бюста и тем самым активировала взрывное устройство.

В действие его привели украинские спецслужбы по мобильной связи. После совершения диверсий страны Балтии всячески помогают спецслужбам Украины тайно возвращать агентов обратно.

Так произошло с убийцей Дарьи Дугиной, Натальей Вовк. После подрыва автомобиля Дарьи обвиняемая выехала через Псковскую область в Эстонию.

Уже установлено, что после совершения терактов в нашей стране Минобороны Украины должно было помочь диверсанту в Ленинградской области сбежать за границу, но планы не сбылись.

* внесена в список террористов и экстремистов в России.