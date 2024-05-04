Письмо сыну: Анна Михалкова впервые за два года появилась в сети

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Какое послание оставила знаменитость?

Актриса Анна Михалкова впервые за два года опубликовала пост в социальных сетях. Знаменитость решила прервать молчание и публично поздравить с днем рождения старшего сына Андрея Бакова.

Наследнику знаменитости исполнилось 24 года. Артистка поделилась свежей фотографией чада и обратилась к нему с трогательной речью.

«Я хочу, чтобы у тебя в жизни все сложилось, я хочу, чтобы ты хотя бы иногда чувствовал себя ребенком, я хочу, чтобы ты встречал людей, с которыми тебе будет о чем размышлять, я хочу, чтобы ты всегда помнил, что наша „любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится“. С днем рождения. Мама», — написала Михалкова.

В поздравлении звезда отметила правильные ценности сына и его нестандартный взгляд на мир, благодаря которому ей всегда интересно общаться с наследником. Михалкова активно вела страницу в социальных сетях до февраля 2022 года и делилась фотографиями, но после перестала размещать публикации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус вспомнила, как ее напугал папа.