Пора бить тревогу: какие симптомы «кричат» о кризисе среднего возраста

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На что стоит обратить особое внимание?

Первым симптомом наступления кризиса среднего возраста является апатия. Об этом NEWS.ru заявила кандидат психологических наук Софья Сулим.

«Первый симптом кризиса среднего возраста — это апатия. Потеря интереса к жизни, нежелание что-либо делать. Ощущение, что все вещи, которые раньше были важными, стали неважными. Еще один признак — отсутствие сил, моральных и физических. Пропадает желание быть привлекательным для противоположного пола», — сказала эксперт.

По ее словам, речь идет о потере интереса к жизни и нежелании что-либо делать. Психолог добавила, что еще одним признаком считается недостаток моральных и физических сил, а также отсутствие желания быть привлекательным для противоположного пола.

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