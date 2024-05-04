Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя: прямая трансляция

Началась Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Олег Варов

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Литургия проходит под руководством предстоятеля Русской православной церкви — Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Началась прямая трансляция Пасхальной службы в Храме Христа Спасителя. Богослужение стартовало в 23:00, ожидается, что оно будет длиться четыре часа.

Традиционно службу ведет предстоятель Русской православной церки — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

К началу пасхальной службы в храм доставили частицу благодатного огня, который несколько часов назад сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Президент России Владимир Путин, как сообщалось, традиционно примет участие в праздновании Пасхи, посетив православный храм.