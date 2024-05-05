В Британии заявили о внезапном решении Миддлтон по принцу Гарри

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Что стало причиной этого?

Кейт Миддлтон решила сменить гнев на милость — она готова вернуть принца Гарри в королевскую семью. Об этом сообщил британский портал The Mirror.

Известно, что герцог Сассекский уже на днях приедет в Лондон, чтобы принять участие в праздновании десятой годовщины соревнований Игр Непокоренных (Invictus Games). Однако примирительный разговор принца Гарри с принцем Уильямом, о котором инсайдеры говорили на протяжении нескольких месяцев, все еще не состоялся.

При этом утверждается, что герцог Сассекский был бы очень рад наконец-то решить все разногласия с родственником. По данным источников, семья Уэльских также была бы не против «зарыть топор войны».

Поговаривают, что сама Миддлтон желает поговорить с принцем Гарри и наконец помириться. Причем принцесса Уэльская готова пойти на этот шаг ради своих детей — Джорджа, Шарлотты и Луи, так как считает, что ее наследники не должны быть лишены общения с кузенами Арчи и Лилибет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Миддлтон и принц Уильям опубликовали пугающее фото.