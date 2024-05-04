Ничто не забыто: ветеран ВОВ рассказал, как в 12 лет стал партизаном

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Ему пришлось оставить детство и рискнуть жизнью ради защиты родной земли.

Оставить детство и рискнуть жизнью ради защиты родной земли всего в 12 лет пришлось ветерану Великой Отечественной войны Андрею Величко. Он попал в партизанский отряд, когда в Брянскую область пришли фашисты.

К 9 мая Пятый канал продолжает серию сюжетов о Лицах Победы — тех, кто стал символом этого праздника. Для многих своих фронтовых друзей, а теперь и для младшего поколения Андрей Величко стал еще и примером оптимизма и бодрости — в 95 лет он шьет, пишет книги, играет на гитаре и с удовольствием беседует с журналистами. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков продолжит.

Это интервью прерывалось несколько раз. Ветеран Великой Отечественной войны Андрей Величко как всегда весь в заботах и делах. Ему 95, но «график жизни» по-прежнему насыщенный. То попросят написать книгу, то позовут играть в бильярд.

История жизни у ветерана такая, что хватило бы на несколько полноценных экранизаций. Андрей Величко родился в Брянской области. Той самой, которая в 1941-1944-х стала одним из крупнейших центров партизанского движения. Когда началась война, ему исполнилось 12 лет.

«Мы бегали по лесу, собирали оружие и боеприпасы, и гранаты у нас были у каждого пацана. Мы были большими специалистами по оружию — полуавтоматы переделывали в автоматы», — рассказал ветеран.

Отец Андрея Величко работал начальником железнодорожной станции Холмичи. Ее немцы начали бомбить одной из первых, чтобы отрезать советскую армию от регулярных поставок вооружения.

«Сидим и смотрим прилетит — идут штук пять бомбардировщиков. Мы думаем на Москву полетели, а они вот так заходят разворачиваются — раз-два-три, и мы видим как бомбы отрываются», — вспоминает Величко.

Первые месяцы войны были самыми страшными. Голод, бомбежки. Страх за отца и за брата. Вместе с другими мальчишками помогал партизанам.

«Два лейтенанта к нам приходили. Они сказали, вот, мы свои наганы под пнем спрятали, пойдите заберите. Мы нашли их, но, правда, соблазнились и постреляли по белкам. Давали им гимнастерки, белье, продукты. Мы их поддерживали, все население», — говорит ветеран.

Когда Брянскую область оккупировали немцы, Андрей с братом ушли в партизаны. Наравне со старшими товарищами ходили в разведку: следили за врагом, минировали дороги, искали оружие.

На Брянщине были сформированы 200 партизанских отрядов, они провели свыше тысячи боевых операций, уничтожили около ста тысяч солдат и офицеров противника. После разгрома фашистов на Курской дуге брянская земля была освобождена

«Смотрим, на поляну выехали наши солдаты. Мы к ним — это было чувство освобождения! Газету я взял, вроде „Известия“ и читал ее с удовольствием, каждую букву», — вспоминает Величко.

Даже в свои 95 он помнит все в деталях. Благодаря феноменальной памяти Андрей Величко подробно описал те события в своей книге и сам распечатал ее на принтере.

Ветеран шутит, даже компьютер ему покорился. За свою жизнь Андрей Александрович освоил десятки профессий. Работал и врачом, и фотографом.

Был и электриком, и столяром.

«Главное мое преимущество — это учиться, я всю жизнь учился», — пояснил ветеран.

В кладовке токарный станок, в спальне — швейная машинка. Ветеран научился шить в годы оккупации. Заставила нужда.

«Сошью кепку и несу на рынок продавать. Кепку отдал за литр топленого масла, а потом ее выменял на пять стаканов соли», — говорит Величко.

Андрей Александрович полон энергии и сил, как будто и не было этих тяжелых голодных военных лет, или наоборот именно они его и закалили, сделав только сильнее.