Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 12 миллионов человек

Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь

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Юбилейным гостем стала Ксения Юшкова из Ивановской области.

Международную выставку-форум «Россия» посетили 12 миллионов человек. Юбилейным гостем стала Ксения Юшкова из Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба дирекции выставки.

Ксения приехала на выставку вместе с мужем Павлом и двумя сыновьями — шестилетним Павлом и четырехлетним Дмитрием. Семья получила от дирекции выставки и правительства Тульской области сертификат на семейное путешествие «Открой Тульскую область».

«Спасибо огромное нашим надежным партнерам, Тульской области, за то, что предоставили подарок. Вся семья 12-миллионного гостя отправится в двухдневное путешествие по региону», — сказала генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

В программе поездки — экскурсия по Тульскому Кремлю, Казанской набережной и Музейному кварталу, а также другим достопримечательностям региона.

«Хотите узнать Россию — начните с Тулы», — отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По словам Ксении, подарок стал для ее семьи полной неожиданностью.

«Мы испытываем сильные эмоции от такого сюрприза — мы даже не думали о таком», — призналась Ксения Юшкова.

Выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Павильоны на ВДНХ стали также площадкой для многих общественно важных встреч. Из-за высокого спроса выставка была продлена до 8 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что десятимиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл путешествие в Мурманск.