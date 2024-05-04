Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Два года назад в СК РФ заявили о том, что украинский генерал приказывал использовать гражданских лиц в качестве «живого щита» в Мариуполе.

МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

Два года назад в СК РФ заявили о том, что Александр Павлюк приказывал использовать гражданских лиц в качестве «живого щита» в Мариуполе. Украинский генерал в свое время обещал «раздирать русских голыми руками».

Объявлен в розыск командующий сухопутными войсками ВСУ Павлюк. Фото: МВД РФ

Сегодня 5-tv.ru ранее сообщал, что МВД России объявило Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье. Недавно председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала создать трибунал для расследования преступлений Киева.