Варшава в панике: в Польше забили тревогу из-за предупреждения России

Фото: www.globallookpress.com / PsychoShadow

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Журналисты страны задались вопросом, что будет, если Москва нанесет удар по находящимся в их стране американским ракетам.

Планы польского правительства по размещению в стране американского ядерного оружия — это безумие. Об этом пишут журналисты издания Myśl Polska.

В статье отмечается, что планы Польши беспокоят Россию, и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже заявил о принятии необходимых шагов для защиты страны.

Авторы публикации задаются вопросом, что будет с Польшей и ее населением после массированного удара российских ракет с ядерными боеголовками по размещенному с разрешения польских властей ядерному оружию США.

О планах Варшавы разместить в стране американское ядерное оружие 22 апреля заявил президент Польши Анджей Дуда. По его словам, соответствующие переговоры уже ведутся с американскими коллегами, однако каких-либо конкретных решений пока что не принято.

Однако в Вашингтоне и ряде европейских столиц испугались заявления Дуды о готовности разместить на территории страны американское ядерное оружие. На это указал Песков, отметивший, что там поспешили заявить об отсутствии таких планов. По словам представителя Кремля, Варшава пытается «быть впереди телеги».

Президента Польши раскритиковали и в МИД его страны. Глава ведомства Радослав Сикорский заявил, что президенту «уже было указано на высших уровнях», что он не может говорить о размещении ядерного оружия, поскольку у него нет таких полномочий.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Польша не получит американское ядерное оружие.