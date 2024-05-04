Губернатор Гладков сообщил о взрыве в Белгороде

Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

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Предварительно, в результате случившегося пострадали пять человек.

В Белгороде прогремел взрыв. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Белгороде произошел взрыв. Выехал на место происшествия», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Предварительно, в результате случившегося пострадали пять человек. Трое мужчин и две женщины получили ранения разной степени тяжести. Все они доставлены в городскую больницу.

Также из-за взрыва повреждены 30 частных домовладений и десять автомобилей. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что девушка погибла при атаке ВСУ на село под Белгородом.