МВД России объявило бывшего президента Украины Петра Порошенко в розыск
Екатерина Долганова 122 0
Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko
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Политик руководил Незалежной в 2014–2019 годах.
Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.
Порошенко объявлен в розыск по уголовной статье. Он занимал пост президента Украины с 2014-го по 2019 годы.
Петр Порошенко объявлен в розыск по уголовной статье.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МВД России объявило Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье.