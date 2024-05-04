Урок не усвоен: Лерчек опять задолжала налоговой миллионы

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Какие проблемы опять преследуют семью Чекалиных?

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) вновь задолжала налоговой деньги — почти 20 миллионов рублей. Информация появилась в распоряжении 5-tv.ru.

Согласно информации ведомства, сумма налога блогера составила 19 миллионов 936 тысяч 530 рублей.

В марте 2023 года супруги оказались в центре резонансного скандала. Их обвинили в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По данным следствия, они предоставляли свои доходы на счета друзей и родственников на протяжении нескольких лет. Спустя некоторое время Чекалины выплатили задолженность ФНС, в результате чего уголовное дело было закрыто.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерия и Артем Чекалины отправились с детьми на отдых после заявлений о разводе. Сначала блогер попыталась скрыть этот факт, однако из-за нелепой оплошности Артема подписчики выяснили, что пара находится вместе.