МВД России объявило Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье

Дарья Евстрахина 1 183 0
МВД России объявило Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье
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Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Недавно председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала создать трибунал для расследования преступлений Киева.

Министерство внутренних дел России объявило украинского лидера Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

Президента Незалежной называют фашистом и военным преступником.

Владимир Зеленский объявлен в розыск по уголовной статьеВладимир Зеленский объявлен в розыск по уголовной статье. Фото: МВД РФ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США призвали судить Зеленского как военного преступника после гибели Еремина. Украина перестала кого-либо щадить из-за своей кровожадной и дьявольской сущности, убежден американский политолог Скотт Беннетт.

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