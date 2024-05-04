МВД России объявило Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье
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Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel
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Недавно председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала создать трибунал для расследования преступлений Киева.
Министерство внутренних дел России объявило украинского лидера Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.
Президента Незалежной называют фашистом и военным преступником.
Владимир Зеленский объявлен в розыск по уголовной статье.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США призвали судить Зеленского как военного преступника после гибели Еремина. Украина перестала кого-либо щадить из-за своей кровожадной и дьявольской сущности, убежден американский политолог Скотт Беннетт.