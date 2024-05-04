ВС РФ за неделю нанесли 25 групповых ударов по военным объектам на Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Россия продолжает специальную военную операцию по защите народа Донбасса.
Российские войска за неделю нанесли 25 групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Удары наносились с применением высокоточного оружия и беспилотников. Целями ВС РФ стали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, поражены склады хранения ракет и боеприпасов ВСУ.
«Также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Спецоперация России на Украине
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.
Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ми-35М ударил ракетами по «опорникам» ВСУ.