Президент Лаоса посетит Россию для участия в параде Победы 9 мая
Фото: www.globallookpress.com / Christian Spicker, via www.imago
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Также свой визит в РФ планирует лидер Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Россию для участия в Параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства страны в РФ.
«Можем сообщить о таком визите», — сообщили в диппредставительстве.
Также свой визит в Россию для участия в Параде Победы планирует президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
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