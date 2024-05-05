Ускоряют старение: ТОП-5 главных ошибок в уходе за кожей лица

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arkadius Kozera; 5-tv.ru

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Для поддержания красивой внешности не менее важным правильное питание. О чем еще нужно знать?

В погоне за красивой внешностью люди прибегают ко многим косметическим процедурам. Бьюти-эксперт и блогер Ким Бо Хян поделилась с 5-tv.ru ошибками, которые часто совершают люди во время ухода за кожей.

Первое, что отметила специалист, — это неправильное очищение лица. Каждый день на коже человека скапливается большое количество загрязнителей: остатки декоративной косметики, пыль, оседающая на улице или дома, а также кожное сало. Если плохо очищать лицо, то уходовая косметика не сможет нормально впитаться и подействовать.

Вторым пунктом Ким Бо Хян выделила важность подбора ватного диска. Он должен быть качественным и не слишком толстым, иначе материал впитает весь продукт. Также ватный диск должен быть без шершавых частиц на поверхности. При его использовании следует бережно протирать кожу, чтобы ее не стягивать.

Третьим необходимым пунктом для хорошего внешнего вида блогер считает увлажнение лица в течение дня и ночи.

«Если вы сталкиваетесь со стянутостью кожи, с обезвоживанием, то это сразу красный сигнал, потому что зачастую много проблем именно из-за недоувлажненности», — сказала бьюти-экспертг.

Четвертым пунктом для предотвращения быстрого внешнего старения является использование солнцезащитных средств на ежедневной основе. И последним пунктом, что выделила специалист, — это здоровый образ жизни.

«Наша кожа отражает наш организм, наше состояние в целом, поэтому важно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, стараться питаться правильно, чтобы ваша кожа сияла изнутри», — подчеркнула блогер.

По мнению Ким Бо Хян, нельзя считать, что только внешний уход, который человек наносит на лицо, может влиять на состояние кожи. Не менее важную роль играет состояние организма.

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