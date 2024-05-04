Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Бывший немецкий военный вступил в ВСУ в апреле 2022 года.

Возле города Нюрнберг в Германии найдена могила немецкого наемника, воевавшего в зоне СВО на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают РИА Новости.

Речь идет о 38-летнем Штефане Роланде Пури. Будучи офицером армии Германии, он трижды был в командировках в Афганистане, после чего вернулся в родной город в Баварии и открыл свой бизнес. Также известно, что мужчина разведен, есть сын.

После начала российской спецоперации бывший военный решил вступить в ряды ВСУ. В апреле 2022 года он выехал на Украину. Там Пури получил позывной «Боксер» и стал командиром подразделения, в котором были, преимущественно, такие же иностранные наемники.

Пури был ликвидирован спустя два года, предположительно, 13 марта 2024-го при артиллерийском ударе российских войск. На каком именно направлении воевал и был уничтожен наемник, не уточняется.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Также Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский снайпер рассказал о ликвидации американских наемников в зоне СВО.