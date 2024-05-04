«Мое сердце свободно»: Настя Ивлеева рассталась с любовником-студентом

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Из-за чего блогер разошлась с ухажером?

Российская телеведущая Настя Ивлеева снова оказалась свободной. Она рассталась со своим 21-летним любовником Борисом Махмуровым. О своем новом статусе видеоблогер сообщила во время шоу Андрея Третьякова на YouTube-канале. Ей задали вопрос о том, что происходит в личной жизни. Ответ был коротким.

«Мое сердце свободно», — сказала Ивлеева.

О причинах расставания ничего не известно, да и телеведущая не стала распространять подробности.

Прежде их с Борисом Махмуровым неоднократно замечали на публике перед скандальной вечеринкой. Оказалось, что ухажеру всего 21 год, он работает моделью, одновременно является студентом и зарабатывает гораздо меньше своей спутницы.

После той громкой ситуации, пара больше не стала умалчивать о своих отношений. Их все чаще видели вместе, не скрывающих чувств по отношению к друг другу. Но спустя короткий срок возлюбленные расстались.

До отношений с Борисом Настя Ивлеева была замужем за рэпером Элджеем, они узаконили отношения в 2019 году. Тогда телеведущая даже взяла фамилию супруга — Узенюк, но спустя три года супруги развелись. По словам Ивлеевой, у них получилось сохранить дружбу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Настя Ивлеева дала интервью после «голой» вечеринки.