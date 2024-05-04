Место уединения от городской суеты: о каком доме мечтают россияне

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Большая часть людей мечтает о жилье вдали от города.

Участники исследования одного из онлайн-гипермаркетов рассказали о доме своей мечты. Проанализировала результаты Lenta.ru.

Большая часть населения хотела бы себе дом за городом, который бы оказался вдали от суеты и имел быстрый интернет. Такой ответ дали 38% опрашиваемых.

26% респондентов сообщили, что для них идеальный дом — это место для времяпрепровождения с друзьями и родственниками.

Меньше жителей назвали лучшим жилищем то, в котором можно оздоровиться. Их число составило 16%. Ассоциацию с теплыми воспоминаниями из детства выдали 9%.

Есть еще несколько характеристик, которые россияне сочли важными. Так, 17% респондентов обращают внимание на возможность жить в доме в холодное время года, 15% не могут отказать себе в хорошей связи и еще 12% хотели бы, чтобы обслуживание выходило им недорого.

Из инфраструктуры участники опроса выделили близость с домом водоема, хороший интернет. Многие хотели бы построить на участке баню, гараж и подвал.

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