«Все возлагают надежды»: Вучич призвал прислушаться к мирным инициативам Китая
Президент Сербии Вучич: миру стоит обратить внимание на мирные инициативы Китая
Фото: www.globallookpress.com / Yan Yan
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Сербский лидер уверяет, что глава КНР Си Цзиньпин может внести свой вклад в урегулирование конфликтов.
Мир должен прислушаться к инициативам председателя КНР Си Цзиньпина. Таким мнением поделился президент Сербии Александр Вучич в эфире Центрального телевидения Китая.
Государственный деятель в интервью отметил, что мирные намерения главы КНР действительно могут поспособствовать «завершению некоторых войн» — на его инициативы «возлагают большие надежды».
«Все в мире, в независимости от того, что говорят в публичном пространстве, все возлагают большие надежды на инициативы председателя Си, надеясь, что эти инициативы принесут мир. Я знаю это хорошо, потому что общался со всеми», — сказал Вучич.
По его словам, Си Цзиньпин может внести свой вклад в установление прочного мира. Кроме того, сербский лидер призвал страны идти на компромиссы ради урегулирования конфликтов и примирения, ведь «спокойствие» является общим «интересом».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Швеции отреагировали на призыв Китая расследовать теракты на «Северных потоках».