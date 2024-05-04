Посол России заявил о подрыве США международной информационной безопасности

Антонов назвал заявления о причастности РФ к кибератакам в Европе пропагандой

Фото: Sascha Steinach / ТАСС

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Для РФ борьба с кибератаками является приоритетной частью государственной политики.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на заявление Госдепа США о причастности российских спецслужб к кибератакам в Европе. По его словам, данные высказывания являются лживой пропагандой. Его слова привели в официальном Telegram-канале российской дипломатической миссии.

«Расцениваем такие заявления как очередной образчик мегафонной дипломатии и свидетельство неуемного желания Вашингтона обвинить Россию во всех смертных грехах», — говорится в сообщении.

Посол уверен, что «подобные провокационные выбросы» будут усиливаться с приближением выборов президента США, чтобы отвлечь избирателей от насущных проблем.

Антонов отметил, что распространение ложной информации и отказ от профессионального диалога подрывают международную безопасность. Он подчеркнул, что именно коллективный Запад развивает методы кибератак. В то время, как для России, борьба с криминалом является приоритетной частью.

Прежде в МИД Германии вызвали российского посла, которому заявили протест в связи с якобы кибератакой группы APT28 на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), произошедший в 2023 году.

Госдепартамент США также вслед за Германией приписал кибератаку российским спецслужбам, которойя якобы подверглись ФРГ, Чехия, Литва, Польша, Словакия и Швеция. Российский посол отверг все обвинения, назвав их бездоказательными и ложными.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что МИД Германии вызвал посла России после задержания двух подозреваемых в шпионаже в Баварии.