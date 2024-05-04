«В 11 лет бывает и так»: звезда «Папиных дочек» Смирнова получила машину

Актриса Ева Смирнова в возрасте 11 лет приобрела собственный автомобиль

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Оформить покупку помогли родители.

Еще совсем юная, но уже попробовавшая себя в самых различных проектах 11-летняя актриса Ева Смирнова приобрела собственный автомобиль. О шикарной покупке девочки в личном блоге рассказала ее мама Валентина Гнеушева — заботливая родительница помогает артистке вести страницу в Сети.

Девочка мечтала о шикарном автомобиле. Фото: Instagram* / evasmirnova.rf

Ева прославилась на всю страну еще в четыре года, когда пришла на проект «Лучше всех!». Обворожительная малышка сразу полюбилась публике и даже заслужила приз зрительских симпатий.

Сейчас Смирнова активно снимается в фильмах и сериалах, а последней лентой стало продолжение «Папиных дочек».

Благодаря такому бурному развитию карьеры маленькая знаменитость вполне может себе позволить дорогие вещи. Так, девочка мечтала о собственном автомобиле, и вот ее заветное желание исполнилось.

Помогли правда родители, ведь Ева еще не достигла совершеннолетия — пока она была на съемках, они оформили машину.

Мама юной актрисы поделилась реакцией любимой дочки, когда она наконец очутилась в салоне своего автомобиля Geely ярко-красного цвета. Смирнова счастливо смеется.

«В 11 лет бывает и так. Когда твой талан истинный», — написала Валентина на странице дочери.

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