В «Волчьем логове» Гитлера нашли останки людей без стоп и кистей рук

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Один из скелетов принадлежит младенцу.

Жуткую находку обнаружили археологи на территории бывшей штаб-квартиры нацистского диктатора Адольфа Гитлера в Польше. В «Волчьем логове» нашли останки пятерых людей без кистей рук и ступней. Три скелета принадлежат взрослым, два — детям. Причем один из них и вовсе младенец, сообщило агентство Reuters.

Скелеты были найдены под полом виллы, принадлежащей главнокомандующему люфтваффе, Герману Герингу. Они были без одежды, закопаны неглубоко. Криминалисты осмотрели останки, но пока установить личности им не удалось, равно также, как и когда тела погибших были закопаны.

«Мы не знаем, что там произошло. Но комплекс „Вольфшанце“, вилла Германа Геринга, названия красноречивы», — процитировало агентство археолога-любителя Доминика Маркевича.

«Волчье логово» в годы войны являлось одной из крупнейших ставок Гитлера. Оно состояло примерно из 200 построек и занимало 250 гектаров. В начале 1945 года нацисты, отступая, разрушили сооружение. Все, что от него осталось, теперь доступно для туристов.

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