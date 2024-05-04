«В панике тысячу сценариев проиграла»: Кристина Асмус вспомнила, как ее напугал папа

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Актриса призналась — она уже готовилась к самому страшному.

Актриса Кристина Асмус вспомнила, как однажды ее сильно напугал отец Игорь Мясников. Звезда не ожидала увидеть пропущенные звонки от родителя. Неприятной историей она поделилась в социальной сети.

Знаменитость рассказала, что на днях проснулась после ночной смены и увидела на телефоне четыре пропущенных звонка от папы. Тут же стала переживать и волноваться, ведь родитель обычно несколько раз подряд без повода не звонит.

«Я в панике перезваниваю. За 2,5 гудка уже тысячу сценариев в голове проиграла. Папа поднимает трубку…», — сказала актриса.

В трубке актриса услышала игривый голос отца, который поинтересовался, почему дочка пригласила незнакомых людей на премьеру фильма, а его нет. После этого Асмус выдохнула, ведь ничего серьезного не случилось.

Она пояснила, что ее семья старается ходить на все премьеры фильмов с ее участием. Однако родственники чаще всего любят приходить в официальные дни, то есть когда собираются СМИ, звездные гости и красная дорожка. Поэтому она и не подумала, что в другой день папе может быть интересно посмотреть кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристина Асмус оказалась в сауне с голым незнакомцем.