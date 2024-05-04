«Растут в такой среде»: Ханна платит пятилетней дочери за хорошие оценки

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Стоит ли поощрять стремление детей к знаниям такими методами?

Певица Ханна рассказала о том, как воспитывает дочерей. Она призналась, что они с супругом Павлом Курьяновым платят старшей наследнице деньги за хорошие оценки.

«Мы периодически вместе заказываем на маркетплейсах какие-то вещи для детских домов или нуждающихся семей. Недавно она спросила: „А можно я сама выберу и из своих денег заплачу?“ Мы ей даем их за хорошие оценки. И вот такие моменты меня очень трогают. Я понимаю, что все не зря», — призналась Ханна в интервью журналу HELLO!

Она также добавила, что не хочет воспитать дочерей чрезмерно заносчивыми. По ее словам, она старается показать детям жизнь в разных ее проявлениях, а также не приучать их к роскоши с самого детства.

«Это я ездила на маршрутке и троллейбусе в школу, а они растут в такой среде, где у многих машина с личным водителем. И я переживаю, что дети не видят, как живут другие», — поделилась певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ханна рассказала подробности о совместной жизни с мужем. По ее словам, он ее периодически критикует в рабочих вопросах, что не всегда бывает легко принимать.