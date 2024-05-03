Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара

Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

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Решение принято с целью поддержания стабильности внутреннего продовольственного рынка.

В России вводится временный запрет на экспорт сахара. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

«В России вводится временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Постановление об этом подписано. Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято с целью поддержания стабильности внутреннего продовольственного рынка. При этом уточняется, что есть некоторые исключения.

Так, в определенных объемах сахар разрешено поставлять в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС): в Армению — 28 тысяч тонн, в Белоруссию — пять тысяч тонн, в Казахстан — 120 тысяч тонн, в Киргизию — 28,5 тысячи тонн.

Разрешенные объемы будут распределены Минсельхозом РФ между организациями внешней торговли.

Ранее правительство продлило временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года. Он распространяется на Южную Осетию, Абхазию и страны Евразийского экономического союза. Продукцию можно отправлять за рубеж, но только в том случае, если это гуманитарная помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода.