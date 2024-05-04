Кудрявцева про Киркорова: «Его ягодицы обсуждают больше, чем мое лицо»
Кудрявцева: ягодицы Киркорова обсуждают чаще, чем мое лицо
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Телеведущая считает, что не годится в соперники поп-королю российской эстрады.
Телеведущая Лера Кудрявцева появилась в одном из юмористических шоу и выступила в команде ребят из Иркутска. Ей составили конкуренцию серьезные участники — Филипп Киркоров, Мария Федункив, Джиган и другие звездные персоны.
Кудрявцева вышла на сцену на костылях, так как несколько месяцев назад сломала ногу на репетиции этого же проекта. Звезда произнесла юмористический монолог, в котором шутила про свои прошлые отношения и про свои многочисленные свадьбы. Телеведущая также призналась, что не сможет конкурировать с Филиппом Киркоровым.
«А у меня что из талантов? Как у Ленина — только то, что я хорошо сохранилась. А Киркоров… Ну как мне соперничать с человеком, чьи ягодицы обсуждают чаще, чем мое лицо?» — смеялась знаменитость.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева призвала помочь утопающей в алкоголе Волочковой. Но балерине палец в рот не клади. Звезда шпагата призвала всех жить своей жизнью, а не следить за ее.