«Им бы фронт удержать»: эксперт оценил слова Зеленского о новом этапе конфликта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov; 5-tv.ru

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Глава киевского режима грезит о новом контрнаступлении, отказываясь признавать катастрофичное положение украинской армии на поле боя.

Главная задача украинской армии в сложившейся на поле боя ситуации и в условиях дефицита вооружений — это удержание линии фронта. Поэтому какое-либо контрнаступление с ее стороны маловероятно. Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт Сергей Хатылев, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о новом этапе военного конфликта, к которому якобы готовятся ВСУ.

«В условиях минимально поступающей техники, боеприпасов, вооружения со стороны Запада первая задача — удержать линию фронта. Говорить о контрнаступлении, о каких-то операциях, стратегических действиях не приходится. Сейчас одна операция — удержать фронт», — отметил Хатылев.

Он указал на то, что российские силы сейчас успешно продвигаются по всей линии фронта.

По мнению эксперта, Зеленский готовит армию к тому, что обещанные 500 тысяч новобранцев не придут. В лучшем случае можно рассчитывать только на 100-150 тысяч человек. Это ведет к тому, что провозглашенные планы по контрнаступлению на ряде направлений не осуществятся, подчеркнул Хатылев.

«Видя истинное состояние дел, превосходство России в воздухе, средствах ПВО, артиллерии и других видах вооружений, можно сделать один вывод: то, что у них (ВСУ — Прим. ред.) сегодня существует из личного состава, запасов вооружений и техники, направят на определенные направления, чтобы хоть каким-то образом показать активность, возможности и оправдать те усилия, которые предпринимает Запад по обеспечению их оружием и боеприпасами», — заявил эксперт.

Накануне директор национальной разведки США Аврил Хайнс заявила, что российские войска добиваются прогресса в ходе спецоперации на Украине. Она отметила, что в ближайшее время у ВС РФ есть возможность «тактических прорывов» сразу на нескольких направлениях, в том числе — донецком и харьковском. При этом Хайнс подчеркнула, что спрогнозировать, когда именно завершится украинский конфликт, в США не берутся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ряды ВСУ будут призывать больных ВИЧ и онкологией. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минобороны Украины.