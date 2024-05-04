В России нашли самую дорогую квартиру: и это «вторичка»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Сколько хотят получить за квадратные метры владельцы?

Самая дорогая квартира на вторичном рынке в России стоит почти два миллиарда рублей. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на исследования «Авито Недвижимость».

Только в апреле 2024 года на платформе было представлено более 1,74 миллиона первичных и вторичных квартир по всей стране. Среди них можно найти и роскошные варианты в престижных районах Москвы.

На вторичном рынке самая дорогая доступная к приобретению квартира на сегодняшний день стоит 1,84 миллиарда рублей. Продавцы требуют такую сумму за трехуровневую резиденцию площадью 724 квадратных метра на Пречистенской набережной с видом на памятник Петру I, выполненный Зурабом Церетели.

Жилье включает в себя шесть комнат на трех уровнях. Помимо спален с собственными ванными комнатами, здесь есть гостиная с выходом на террасу, кабинет, спортивный зал и собственный лифт, спускающийся в подземный паркинг комплекса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько стоит в Москве самая дешевая квартира.