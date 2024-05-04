Как такое возможно? Редкое заболевание кардинально изменило внешность собаки

В США у пса полностью изменился окрас за несколько лет из-за редкой болезни

Фото: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory

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История хвостатого из США всколыхнула Сеть. Чем болен пес?

Пользователи социальных сетей обсуждают уникальный случай полной смены окраски собаки из США.

Американец Мэт Смит выложил в Сеть серии фотографий, на которых можно проследить, как окрас его питомца Бастера постепенно меняла цвет. Изначально кобель был черного цвета. Примерно за 2,5 года он стал полностью другим — белым, пишет Daily Mail.

Ветеринары объяснили, что у собаки редкое «человеческое» кожное заболевание — витилиго. При этой болезни из клеток кожи в некоторых местах исчезает пигмент меланин по неизвестной причине, что делает ее бледной. Вслед за кожей «теряется» и цвет шерсти.

Пес из-за болезни не страдал. Ветеринары утверждают, что у животных витилиго протекает безболезненно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие меры необходимо предпринять, если собаку укусил клещ.