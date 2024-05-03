«Мы уже подготовили»: в Великобритании высказались об отправке военных НАТО на Украину

Кэмерон: отправка войск НАТО на Украину была бы опасной эскалацией

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Такую возможность неоднократно высказывал президент Франции Эммануэль Макрон.

Власти Великобритании не видят никакой необходимости в отправке военного контингента НАТО на Украину. С таким заявлением выступил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон в интервью Sky News.

«В этом также нет необходимости. Мы уже подготовили больше 60 тысяч украинских военных», — заявил политик.

Кэмерон подчеркнул, что что будет «неправильно», если «солдаты НАТО убивают российских солдат».

Таким образом глава МИД Великобритании прокомментировал очередное заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки военных альянса на Украину, если российские войска прорвут фронт.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО «вторжением» и усилили санкционное давление на страну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем поплатится Франция в случае ввода войск на Украину.