«Ни музея, ни выставки»: родные забыли о годовщине смерти Вячеслава Зайцева

Фото: © РИА Новости / Александр Натрускин

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Знаменитый кутюрье скончался 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет.

Никто из родных не вспомнил о годовщине смерти легендарного советского и российского модельера Вячеслава Зайцева, ушедшего из жизни 30 апреля 2023 года. Об этом пишет KP.RU.

Издание обратило внимание на то, что о трагической дате в соцсетях написал только историк моды и телеведущий Александр Васильев. Причем он также указал на то, что о смерти прославленного модельера все словно забыли.

«И вот год прошел — ни музея, ни выставки… Ушел и все», — написал Васильев.

Даже единственный сын Зайцева Егор в годовщину смерти отца не высказался. Известно, что он сейчас серьезно болен. С другой стороны, о новых поступлениях коллекций готовой одежды в Доме Моды Slava Zaitsev Егор сообщить не забывает. Также он зазывает «почитателей таланта маэстро» посетить с экскурсией салон-бутик и галерею, чтобы узнать о «ключевых вехах» в творчестве Вячеслава Зайцева.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит могила модельера спустя год после смерти. Место захоронения не отличается особой пышностью. Помимо креста, фотографий и вазочек с искусственными цветами, там нет ничего, что соответствовало бы статусу и значимости выдающегося кутюрье. Впрочем, на днях его сын сообщил подписчикам, что наконец-то утвердил макет памятника отцу и даже отправил на изготовление.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года в Щелковской городской больнице, куда был доставлен с обострением язвы желудка. Модельеру было 85 лет. Местом его упокоения стало Жегаловское кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как бывший солист группы «Белый орел», актер Леонид Лютвинский однажды спас жизнь модельеру Вячеславу Зайцеву.