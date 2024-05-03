На Ставрополье задержали троих молодых людей, которые сожгли Библию
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю / su_skr26; 5-tv.ru
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По версии следствия, мотивом могла стать религиозная ненависть.
В Ставропольском крае задержаны трое местных жителей, которые сожгли Библию и сняли это на видео. Подробности сообщает Следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, мотивом могла стать религиозная ненависть.
«Вечером 2 мая текущего года подозреваемые, находясь во дворе домовладения в городе Новоалександровске, из хулиганских побуждений, по мотивам религиозной ненависти совершили сожжение книги „Новый завет“», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
При этом молодые люди выложили запись своих действий в одном из мессенджеров, «публично оскорбив религиозные чувства верующих».
В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.
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