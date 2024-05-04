«Сверстников уже нет в живых»: почему певицу Шер тянет на молоденьких

Шер заявила, что встречается с молодыми, так как ее сверстников уже нет в живых

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/STAR-MEDIA

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Артистке 77 лет, но отношения она предпочитает строить с мужчинами гораздо младше себя. В чем причина?

Американская 77-летняя певица Шер объяснила свою тягу к молодым мужчинам, пишет издание VanityFair.

Артистка заявила, что предпочитает мужчин помладше, поскольку «ее сверстников уже нет в живых». Конечно, Шер так пошутила. Истинная причина заключается в том, что ровесников может пугать ее сильная личность.

«Молодым мужчинам все равно, смешная ты или дерзкая, хочешь ли ты делать глупости и сильная ли ты личность, понимаете? Я имею в виду, что я никому не отдам свою личность, ясно?» — призналась Шер.

Она также отметила, что более молодые мужчины были воспитаны такими же женщинами, как и она, поэтому они не боятся ее.

За свою жизнь Шер состояла в отношениях со многим видными мужчинами, что неудивительно. Ведь яркая певица всегда легко привлекала внимание мужчин любых возрастов. Не так давно Шер начала встречаться с 38-летним руководителем звукозаписывающей компании Александром Эдвардсом. Увы, их отношения продлились всего полгода.

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