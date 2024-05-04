«Будут забирать по всему миру»: грозит ли США дефицит урана без поставок из РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO; Личный архив Василия Колташева; 5-tv.ru

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Американский Сенат одобрил законопроект о запрете на ввоз обогащенного урана из России. Как это отразится на экономике Штатов?

Вводя запрет на импорт российского урана, власти США рассчитывают заменить его поставками из Казахстана. Если же дефицита ядерного топлива избежать не удастся, то американцы начнут забирать его по всему миру, в том числе отнимая у союзников. Об этом 5-tv.ru заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Рассчитывают вывернуться

Эксперт напомнил, что Казахстан — мировой лидер в добыче урана, однако эта отрасль в республике находится под значительным российским влиянием. При этом американцы еще пять лет назад начали вкладываться в производство урана в Казахстане, а теперь надеются перестроить отрасль, чтобы получать уран из Средней Азии напрямую, исключив российское посредничество.

«Они не думают, что окажутся в ситуации длительного дефицита урана и рассчитывают на то, что поставки будут идти. Более того, если Казахстан будет в большей мере ориентироваться на американский рынок, влияние США в регионе увеличится, и можно будет влиять на общую торговлю с Россией. То есть американцы рассчитывают в этой ситуации вывернуться», — отметил Колташов.

Оставят без топлива Францию

В том случае, если США не смогут покрыть потребности в уране за счет поставок из Казахстана, они начнут забирать его везде в мире, где только найдут, и оставят без этого топлива прежде всего Францию, уверен эксперт.

«Представлять себе, что американская атомная генерация пострадает, я бы не торопился. Даже если возникнет дефицит топлива, то этот дефицит США смогут решить за счет того, что другие страны в сфере их влияния будут пользоваться меньшим количеством урана», — пояснил Колташов.

Он указал на то, что для США ядерная генерация имеет огромное значение, поскольку их экономика — это экономика больших издержек, требующая много дешевой электроэнергии. Атомная генерация в этом отношении — наиболее эффективный инструмент, тогда как ветрогенерация и другие виды зеленой энергетики — это американские «сказки» для ЕС и других союзников, подчеркнул экономист.

Поэтому, добавил он, американцы всеми способами будут искать уран, в том числе могут вернуться к покупке российского урана, но под видом нероссийского.

Метят на место России

И все же главную ставку, по мнению Колташова, США будут делать на Казахстан. Наладив стабильные поставки урана из республики, американцы не только смогут надолго обеспечить себя этим видом топлива, но и начать вытеснять Россию с лидерских позиций в мировой атомной отрасли, считает эксперт.

Колташов пояснил, что сейчас США не могут рассчитывать на возврат Франции позиций в Африке, откуда поступал дешевый уран. В то же время урана из стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, как и собственного топлива, США недостаточно. Поэтому Казахстан остается для них едва ли не единственным источником урана.

«Казахстанского урана хватит на очень большое время, и если он будет постепенно заведен под крыло Westinghouse, то „Росатом“ будет оттеснен, и сколько бы он ни строил АЭС, в какой-то момент начнет испытывать нехватку топлива. А американцы получат возможность перехватить у России лидерство в создании новых генерирующих мощностей атомной энергетики в мире», — пояснил Колташов стратегический замысел Вашингтона.

Сенат США 30 апреля одобрил законопроект о запрете на импорт обогащенного урана из России. Он подразумевает введение эмбарго не только на обогащенный уран, но и сырье, произведенное российскими компаниями или полученное по свопу (по обмену) на него. Документ ждет подписи президента США, после чего вступит в силу через 90 дней.

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак в интервью ТАСС заявил, что запрет властей страны на импорт обогащенного урана из России негативно повлияет на экономику США, так как заменить ядерное топливо из РФ в одночасье будет очень тяжело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США произвели первые 90 килограммов обогащенного урана, а до конца 2024-го планируют увеличить объем до одной тонны.