Музыкант Николай Носков госпитализирован из-за обострения пневмонии

Фото: Стукалин Евгений / ТАСС

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Заслуженный артист РФ самостоятельно обратился в больницу. Информация предварительная и проверяется.

Певец Николай Носков госпитализирован в Москве, по предварительной информации, сообщает источник 5-tv.ru.

Пока известно, что заслуженный артист России обратился в больницу самостоятельно из-за обострения хронической обструктивной болезни легких. В данный момент он лежит в отделении пульмонологии. Состояние артиста — средней тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жена Носкова раскрыла его состояние после инсульта. Певец продолжает выступать на сцене, несмотря на поражение части клеток головного мозга. Музыкант столкнулся с недугом в 2017 году, однако вот уже около трех лет ведет активную концертную деятельность.

В СМИ писали, что из-за инсульта полушарие, отвечающее за творчество, к счастью, не пострадало. Поэтому Носков все также хорошо поет и помнит тексты песен. Однако с заучиванием новых есть проблемы. Трудности также наблюдаются и с речью знаменитости.