«Недружественный шаг»: Дания намерена ограничить прохождение судов РФ через Балтийское море

Захарова: Россия ответит на попытки ограничить прохождение судов в Балтике

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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Чем ответит Москва на подобные действия?

Москва ответит на любые попытки ограничить прохождение российских судов в Балтийском море. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Прежде власти Дании высказались за ограничения прохождения российских танкеров в море из-за «экологической угрозы», обвинив Россию в использовании непригодных для судоходства машин.

«Любые попытки ограничения права судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг, за которым последуют жесткие ответные меры», — подчеркнула дипломат в ходе брифинга.

Захарова напомнила, что проход судов в Балтийском море регламентируется, в том числе положениями конвенции ООН по морскому праву.

Стоит отметить, что еще в прошлом году полностью закрыть Балтийское море для российского судоходства намеревались Латвия, Эстония и Финляндия. Тогда поводом для намерений стало повреждение газопровода Balticconnector, в котором якобы могла быть замешана Москва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия предупредила о последствиях новой атаки на Крымский мост.