В один клик: в Петербурге придумали новый способ борьбы с нарушителями на электросамокатах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Антон Денисов; 5-tv.ru

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Сбежать от инспекторов теперь не получится.

По всей стране ужесточают правила езды на электросамокатах. Количество ДТП с участием этого средства передвижения растет, в том числе со смертельным исходом. В Петербурге начались специальные рейды — инспекторы не пытаются догнать водителей, а просто фиксируют нарушения. Штраф с карты арендатора самоката спишется автоматически. Такие меры призваны охладить горячие головы нарушителей. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Максима Облендера.

Уезжая в закат, нарушитель и не догадывается, что попал в объектив камеры контроллера. Догонять и зачитывать права — никто не будет. Штраф до двух тысяч рублей просто спишут с карты, привязанной к аккаунту арендатора самоката.

«Никто не читает договор, оферту, которую они там подписывают. Очень удивляются, что нельзя ездить, что есть правила ПДД и так далее», — говорит начальник отдела фиксации Санкт-Петербургского ГКУ «ГЦУП» Алексей Маслов.

А ведь там четко написано: нельзя ездить вдвоем, бросать самокат в неположенных местах, проезжать по пешеходному переходу, не спешиваясь.

«Есть чаты, куда направляется фотография нарушителя, время и место. По GPS можно отследить пользователя. Штрафы до двух тысяч рублей и блокировка пользователя. Он (нарушитель. — Прим. ред.) в дальнейшем не сможет пользоваться услугами самокатов по всем компаниям», — говорит директор ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Михаил Курдяев.

Для фиксации нарушений запустили чаты. У контроллеров — свой, для «народных» инспекторов — отдельный.

«Отправить жалобу может любой человек из любого города, но каких-то бонусных баллов или бесплатной поездки за это не дадут. У пользователя спрашивают номер самоката нарушителя, бренд кикшеринга. Если ты не увидел или не запомнил — можешь просто указать цвет, ведь чат-бот общий для всех операторов, они уже должны разобраться сами», — говорит корреспондент.

В Северной столице операторы с начала сезона обещают раскошелиться на умные системы, которые запретят движение, если на самокат встанут двое.

По пешеходному переходу в плотном потоке машин и на красный свет самокат пролетел прямо на наших глазах. Обошлось. Но и без того аварий с самокатами за год стало в три раза больше. Этот сезон точно побьет рекорд.

Вот самокат на переходе сшибает пешехода, а вот уже самокат сносит грузовиком. И это только пара случаев из десятков апрельских ДТП Петербурга. Мы честно пытались отправить это нарушение в чат-бот. Последующие попытки успехом тоже не увенчались. Видео сбрасывалось, чат обновлялся, и никакого ответа или «спасибо» не последовало, словно техника вступила в сговор.