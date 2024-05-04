Приехал из Литвы: что известно о ликвидированном ФСБ украинском агенте

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA; 5-tv.ru

Диверсант планировал совершить на нашей территории целую серию терактов, но правоохранители не позволили этому свершиться.

Под Петербургом ликвидировали украинского агента, который пытался совершить целую серию терактов на военных и энергообъектах в Ленобласти и Подмосковье. Его выследили у тайника, когда он пытался забрать взрывчатку. Оперативники выяснили, кто научил боевика ей пользоваться. Все расскажет корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

На кадрах оперативной съемки видно, как спецназ ФСБ аккуратно подкрадывается к доту, в котором прячется агент главного управления разведки Минобороны Украины. Диверсант открывает огонь по оперативникам, и его тут же ликвидируют.

«Агент украинской разведки прятался от силовиков в оборонительном сооружении времен Великой Отечественной войны — доте, который находится в Гатчинском районе Ленинградской области. Здесь до сих пор видны следы крови. После ликвидации сотрудники ФСБ обнаружили оружие, взрывное устройство и средства связи с разведкой Украины», — сообщил корреспондент Алексей Полторанин.

Взрывотехники вытащили опасные предметы, которые диверсант хранил в лесопосадке неподалеку. Например, коптер с подвешенной к нему взрывчаткой, которую он планировал, по данным оперативников, сбросить на топливный терминал в Тосненском районе Ленинградской области. По команде главного управления украинской разведки преступник должен был совершить серию террористических актов на территории нашей страны, в том числе на объектах Минобороны России.

Подготовку диверсант проходил в городе Пабраде Вильнюсского уезда Литвы. Там расположен военный объект — центральный полигон. В прошлом году там проходили международные учения НАТО, а в марте этого года на площадке погиб американский военный. Посольство США тогда подтвердило эту информацию.

«Страны Прибалтики активно используются для подготовки как подрывных структур, которые в будущем должны работать внутри России», — отметил политолог Мовсес Газарян.

Убитый в Ленинградской области диверсант обучался на военной площадке минно-взрывному и стрелковому делу, чтобы затем, по данным оперативников, уехать воевать на стороне ВСУ, совершать диверсии на территории России, а также участвовать в планах украинской террористической организации «полностью искоренить все русское» в странах Прибалтики.

«Прибалты идут легко на контакт с иностранными спецслужбами, лишь бы только доставить максимальное неудобство России, собственно, этническим русским. К большому сожалению, именно такой подход в последнее время очень распространен, и лучшей базы для того, чтобы разместить вербовочные центры, чем Прибалтика, наверное, не найти», — уточнил бывший сотрудник ФСБ Александр Беляев.

В задачу украинского агента входило объехать заранее подготовленные другими диверсантами схроны, забрать детали для бомбы и подготовить взрывные устройства. Есть кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как он, предположительно, покупает поражающие элементы в одном из строительных магазинов. За агентом украинской разведки слежка велась с марта этого года, после того, как преступник прибыл в Россию из Литвы. Есть фотография, на которой изображен диверсант, стоящий возле таблички с названием одного из литовских городов. В Подмосковье во время первой попытки преступник открыл огонь по оперативникам, но успел скрыться.

В арендованных гараже и квартире в столице оперативники тогда изъяли взрывчатые вещества и боеприпасы, а также карту литовского отделения шведского банка. В тайнике обнаружили средства поражения, а в брошенном им автомобиле пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, документы.

Все передвижения преступника координировали кураторы, а после Минобороны Украины должно было обеспечить ему побег из России. Но ФСБ пресекли все планы преступника. Все лица, причастные к подготовке терактов, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.