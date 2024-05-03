На всякий пожарный: американские компании выбрали годовую квоту на уран из России

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Западные покупатели российского урана стремятся быстрее забить свои склады, опасаясь полного запрета на поставки.

На фоне принятия Сенатом США законопроекта о запрете импорта обогащенного урана из России американские компании почти выбрали квоту на его поставки в текущем году. На это обращает внимание издание EADaily.

Так, согласно принятого Сенатом документа, на 2024 год квота на поставки в США урана из России установлена в объеме 476 тонн, на 2025 год — 470 тонн, на 2026 год — 461 тонна, а на 2027 год — 459 тонн.

Между тем прямо сейчас к берегам США подходят два контейнеровоза с обогащенным ураном из России: Atlantic Navigator II и Atlantic Project II. Известно, что на борту первого находится 68 тонн гексафторида урана для Westinghouse и 19 тонн для Framatome. Последняя в марте уже получила 92 тонны урана от российского «Технабэкспорта» (Tenex). То есть в сумме выходит 179 тонн за два месяца — почти 38% годовой квоты.

При этом еще в январе в США доставили 160 тонн, и если учитывать груз на Atlantic Project II, то уже в мае американские компании могут выбрать всю квоту на 2024 год.

«Все логично — раз вопрос перешел в политическую сферу, то западные заказчики стремятся как можно быстрее завершить контракты и забить свои склады», — прокомментировал ситуацию директор «АтомИнфо-Центра» Александр Уваров.

Сенат США 30 апреля одобрил законопроект о запрете на импорт обогащенного урана из России. В тексте говорится о введении эмбарго не только на обогащенный уран, но и сырье, произведенное российскими компаниями или полученное по свопу (по обмену) на него. Документ ждет подписи президента США, после чего вступит в силу через 90 дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2023 году США закупили у РФ уран на рекордную сумму — 1,2 миллиарда долларов. При этом объем поставок вырос на 43% по сравнению с 2022 годом.