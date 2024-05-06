🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 6 мая, день пройдет без особых сюрпризов — можете смело браться за новые и даже рискованные дела.

Судьба к вам сегодня благосклонна — не рефлексируйте, а просто делайте. Успех не за горами.

♈ Овны

Вы найдете источник всех ваших проблем. Придется потрудиться, чтобы разобраться с ним. Старайтесь в этот день идти только вперед, не оглядываясь, иначе призраки прошлого начнут цепляться и тащить назад.

Прислушивайтесь к внутренним ощущениям — сегодня они помогут вам выбирать верные пути и побеждать во всем. Первый вечер лета стоит провести весело и шумно — закатите вечеринку.

Космический совет: не переживайте из-за критических высказываний в ваш адрес.

♉ Тельцы

Мелкие проблемы могут выбить из колеи. Старайтесь держать себя в руках и не негативить, иначе испортите не только свое, но и чужое настроение. В этот день вы сможете показать конкурентам, где раки зимуют.

Так что будьте уверены в свой победе. На работе тоже все идет в гору — не теряйте хватки и уже совсем скоро будете сидеть в новом кресле. Вечер проведите с огоньком — утройте вечеринку.

Космический совет: воздержитесь от тяжелой пищи, курения и употребления алкоголя.

Баловни судьбы и неудачники: кому из знаков китайского гороскопа повезет в 2024 году

♊ Близнецы

Слово дня — эмпатия. Сегодня нужно прислушиваться к чужим словам и эмоциям — это поможет вам только укрепить отношения. Но в то же время свои эмоции лучше держать под контролем, иначе они могут вылиться на ни в чем неповинных людей.

На работе все идет в гору — если не сбавлять обороты, то можно значительно продвинуться по карьерной лестнице. Первый вечер лета должен быть запоминающимся, так что устройте вечеринку.

Космический совет: будьте напористы, вам пойдет на пользу это и приведет к нужному результату.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Импульсы и эмоции могут сбить вас с пути и даже довести до скандала. Старайтесь запирать их под ключ, чтобы они не испортили такой хороший день. Призраки прошлого могут напомнить о себе — игнорируйте их, чтобы они не стали вашей частью жизни.

Работой сегодня нужно гореть — это обязательно продвинет вас по карьерной лестнице. Вечер проведите с огоньком — закатите в своей доме вечеринку.

Космический совет: не реагируйте на провокации завистников, не участвуйте в скандалах.

♌ Львы

Возможности везде и всюду, главное — заметить их. Так что смотрите по сторонам — не пропустите шансы. Перемен в этот день тоже будет много, но помните, что вы — победитель и со всем справитесь.

Сегодня вы поймете, что какие-то цели вышли из срока годности, и это хорошо — пора ставить новые. Первый вечер лета стоит провести весело и шумно — закатите вечеринку и пригласите в свой дом друзей.

Космический совет: не стоит планировать свидание, вы можете быть слишком конфликтны сегодня.

♍ Девы

Эмоции не дают посмотреть на некоторые ситуации трезвым взглядом и принять верные решения. Так что лучший вариант — переложить самое важное на завтра, а сегодня решать только мелкие проблемы. Конкуренты будут мешаться под ногами.

Придется с ними даже посоперничать. Помните о том, что вы — победитель по жизни и со всем справитесь по щелчку пальцев. Первый вечер лета стоит провести весело и шумно — устройте вечеринку.

Космический совет: трудолюбие и целеустремленность помогут решить самые сложные задачи.

♎ Весы

Главное слово этого дня — эмоции. Близкие то и дело будут выводить вас, и стоит держать себя в руках, чтобы это все не вылилось в скандал. Вообще, сохраняйте бодрость духа — сегодня она будет помогать в работе.

Кстати, на работе все просто прекрасно — вы быстро со всем справляетесь и только укрепляете позиции. Но начинать что-то новое не стоит — время не пришло. Первый вечер лета лучше провести весело. Так что устройте вечеринку и пригласите друзей.

Космический совет: ваш креатив сыграет вам на руку сегодня, вы удивите коллег своей оригинальностью.

♏ Скорпионы

Вы держите себя в узде и запираете эмоции под ключ. В каких-то ситуациях это верная тактика, но иногда все же стоит поделиться с кем-то чувствами — вам станет проще. Кто-то может вами манипулировать — постарайтесь не поддаваться, иначе пойдете не тем путем.

Лучше прислушивайтесь к внутренним ощущениям, ведь сегодня они будут только помогать. Вечер нужно провести с огоньком — устройте вечеринку в своем доме. Но будьте осторожнее с алкоголем.

Космический совет: будьте уверены в своих силах, опирайтесь на свою точку зрения.

♐ Стрельцы

Не стоит поддаваться своим мимолетным желаниям и прихотям — они могут тормозить рабочие процессы. А работа сегодня должна быть на первом месте — вы же хотите продвинуться по карьерной лестнице?

Это непростой день с множеством проблем. Но помните, что вы сможете справиться со всем — вы победитель. Вечер нужно провести с огоньком — устройте вечеринку в своем доме. Но будьте осторожнее с алкоголем.

Космический совет: установите новые деловые контакты, возможны перспективные знакомства.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Не стоит надевать новую маску — сегодня важно быть самим собой и открыто общаться со всеми вокруг. Возможно, вам будет сложно и неуютно, но эти ощущения очень быстро выветрятся, а ваша честность поможет укрепить и карьеру, и личную жизнь.

Постарайтесь не терять бодрости духа и решать проблемы с помощью обаяния — оно сейчас на высоте. Первый вечер лета стоит провести весело и с огоньком — устройте вечеринку для близких.

Космический совет: пора наведаться в спортзал, чтобы подтянуть форму.

♒ Водолеи

Очень легко проворонить все возможности, которые то и дело подкидывает вам Вселенная. Будьте внимательны — шансы будут везде. Ваша харизма и обаяние помогут решить даже самые бородатые проблемы. Сегодня вы — победитель во всем.

Помните об этом. Первый вечер лета стоит провести весело и шумно — пригласите к себе друзей и родных. Но стоит быть осторожнее с алкоголем — завтра на работу.

Космический совет: неожиданные известия могут сбить с толку, но не теряйте позитива и оптимизма.

♊ Рыбы

Держите чувства при себе и не показывайте их лишний раз — они могут испортить не только карьеру, но и, что удивительно, личную жизнь. Тем более, что ладить с близкими сегодня будет ну очень непросто — похоже, вы потеряли точки соприкосновения.

И сейчас придется искать новые. Этот первый вечер лета стоит отметить с огоньком — закатите маленькую вечеринку, но не переборщите с алкоголем, ведь завтра на работу.

Космический совет: посвятите день себе, погуляйте на свежем воздухе, пообщайтесь с друзьями.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пяти знакам несказанно повезет в любви в 2024 году.