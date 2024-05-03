Российские войска нанесли удар по нефтебазе в зоне спецоперации на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Arco Images / LaTerr; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Также ВСУ потеряли очередной Abrams в ДНР.

Российские войска нанесли удар по нефтебазе «Баловое». Об этом сообщает Минобороны РФ, приводя данные из зоны спецоперации на Украине за сутки.

По данным военного ведомства России, нефтебаза снабжала топливом воинские части Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в ходе ударов с применением авиации и артиллерии ВС РФ уничтожили радиолокатор с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300П и немецкую установку ракетного комплекса IRIS-T.

Всего за минувшие сутки только на территории ДНР ВСУ потеряли до 360 боевиков убитыми и ранеными, а также несколько единиц боевой техники, в том числе — очередной американский танк Abrams.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские бойцы совершили прорыв под Часов Яром.