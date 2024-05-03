В России предложили передавать изъятое огнестрельное оружие в зону СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

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Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

В России предложили передавать изъятое огнестрельное оружие в зону спецоперации на Украине. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Инициатива предлагает внести поправки в закон «Об оружии». Сейчас по закону оружие и патроны, изъятые из незаконного хранения у граждан и переданные в госсобственность, подлежат уничтожению.

«Между тем такое оружие преимущественно является исправным и может быть повторно использовано государственными военизированными организациями при выполнении возложенных на них задач, что особенно актуально с учетом проведения специальной военной операции», — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно законопроекту, изъятое оружие и патроны будут передавать Минобороны РФ, Росгвардии или другим военизированным госорганизациям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России хотят ужесточить наказание за диверсии.