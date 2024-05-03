Комитет Госдумы одобрил поправки о запрете иноагентам участвовать в выборах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Теперь законопроекту предстоит пройти второе чтение в нижней палате парламента.

Поправки к законопроекту о запрете иностранным агентам принимать участие в выборах на всех уровнях получили одобрение ко второму чтению в Госдуме. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Поправки принял комитет Госдумы по госстроительству. Речь идет о выборах в органы государственной и муниципальной власти на всех уровнях.

Также инициатива включает в себя пункт, согласно которому иноагент не может быть уполномоченным представителем кандидата или какого-либо избирательного объединения. При этом уже зарегистрированный кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Госдуме предложили изымать книги иноагентов из библиотек.