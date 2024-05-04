Новые возможности и вызовы судьбы: прогноз от экстрасенса до конца 2024 года
Фото, видео: www.globallookpress.com / © Alexander Legky; 5-tv.ru
Как пройдут оставшиеся восемь месяцев?
В разные периоды года перед нами открываются новые возможности, вызовы и загадки. Важно быть готовыми к предстоящим событиям, чтобы принимать взвешенные решения и эффективнее планировать свою жизнь. Экстрасенс и оккультист Андрей Харрис в беседе с 5-tv.ru рассказал, чего стоит ждать от каждого из оставшихся месяцев 2024 года.
Май
В мае из-за соединения Меркурия и Урана большая вероятность появления конфликтов и скандалов. Большинство из нас может соприкоснуться с вероломством или подлостью. Возрастает риск столкновения с враждебным отношением или интригами.
При этом до конца неясно, будут ли эти действия исходить от вас самих, либо вы станете жертвой такого поведения. В любом случае, держитесь подальше от агрессии и держите себя в руках.
Июнь
В июне стоит ожидать улучшения ситуации. Настанет спокойная полоса в жизни, все конфликты решатся сами собой. Необходимо проявлять умеренность во всем ради достижения чистоты кармы.
Важно отдыхать, заботиться о здоровье и посвятить время себе. Этот период также благоприятен для зачатия детей.
Июль
Энергии июля начнут двигаться очень быстро. Мы станем свидетелями важных изменений, а также могут решиться самые сложные вопросы. Однако люди, не обладающие ясностью и скоростью мышления, могут получить «удар судьбы».
Важно строить планы заранее и начать воплощать в июле важнейшие задачи. Самая опасная дата месяца — 15 июля.
В этот день произойдет соединение Марса и Урана, энергии огня встретятся с кардинальными вибрациями Урана. Жизнь некоторых людей может разделиться на до и после.
Август
Август — самый непредсказуемый месяц, особенно в период с 7 по 14 августа. Одни могут обрести многое, а другие — потерять все. Причем заранее неизвестно, кто в какой группе окажется.
В этот период следует избегать авантюр и рискованных идей. Стоит посвятить свое время семье и быту. Однако это благоприятное время для тех, кто давно хотел изменить жизнь или реализовать важное дело.
Сентябрь
Сентябрь начнется с осознания внезапного внутреннего импульса и желания изменить свою жизнь, если вы не сделали этого в августе. В душе возникнет устойчивая потребность двигаться вперед, строить будущее на прочном фундаменте.
Могут начаться изменения в личной жизни, один партнер может «перерасти» другого. Значительно возрастет число расставаний и разводов в мире.
Необходимо быть осторожными и обратить внимание на свою личную жизнь. Чтобы такого не случилось, чаще проводите время с партнером и учитесь его слушать.
Октябрь
В октябре всех нас ждут испытания. Коварство, ложь, неискренность –все это будет витать в воздухе. Появится много ситуаций, где истинные намерения будут скрыты или искажены, возможны частые обманы.
Взаимодействия между людьми могут быть фальшивыми. В это время активизируются мошенники и аферисты. Необходимо отложить все важные сделки и крупные покупки на следующий месяц.
Ноябрь
Ноябрь — один из самых удачных месяцев в году. Одинокие люди встретят любовь, а в текущих парах появится гармония и взаимопонимание.
Это второй период в году, когда можно приступать к зачатию детей, выходить замуж, улучшать личную жизнь, ходить на свидания. Больше общайтесь и будьте открытыми, тогда ваша личная жизнь наладится.
Декабрь
Декабрь принесет большое количество достижений для каждого из нас. Будут исполнятся сокровенные желания, а долгие труды получат награду. Социальные и карьерные вопросы будут разрешаться лучшим образом.
Этот месяц стоит посвятить деловой жизни. Благоприятный период для поиска работы и большая вероятность получить повышение. В это время любая социальная активность будет приносить плоды.
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