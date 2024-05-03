Дачные секреты: как вырастить малину на своем участке

Фото: www.globallookpress.com / KH via www.imago-images.de

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Защитить растение от насекомых и грибковых инфекций помогут простые народные средства.

Во время начала дачного сезона люди спешат за город, чтобы успеть заняться рассадой. Малина — одна из самых популярных ягод, которые россияне выращивают в своих садах. О том, когда лучше приступить к ее посадке и какие меры помогут в уходе за растением, рассказал сайт URA.RU.

Самым лучшим временем для посадки малины является весна (с конца марта до середины мая), когда почва достаточно прогрелась, и осень (с середины августа до середины октября) — в этот период саженцы успеют дать корни до наступления весны.

Причем для средней полосы России предпочтительнее оба времени года. Для холодных регионов — Сибири и Урала — лучше выбрать весеннюю посадку, а городам в южной части страны из-за стремительного наступления тепла правильным вариантом будет осень.

Чтобы растение хорошо прижилось на участке и давало плоды, необходимо обеспечивать ему комплексный уход: регулярный полив и подкормку органическими и минеральными удобрениями, начиная со второго года. Также не стоит забывать про обрезку растений от старых или больных побегов.

В целях защиты малины от вредителей и болезней, следует осенью перекапывать почву. Защитить растение насекомых и грибковых инфекций помогут народные средства: луковая шелуха, перцовый настой и тысячелистник. В случае поражения болезнями рекомендуют применить биологические и химические средства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие деревья и кустарники нельзя обрезать весной.