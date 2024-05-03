В Кремле прокомментировали нахождение военных России и США на одной базе в Нигере

Песков: РФ заинтересована в развитии отношений с Нигером во всех областях

Фото: Jerome Delay / ТАСС

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Российские военнослужащие прибыли в африканскую страну в апреле этого года.

Россия заинтересована в развитии отношений с африканскими странами во всех областях, в том числе — оборонной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал нахождение российских военных на базе в Нигере, где уже размещаются солдаты США.

«Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами. Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы. И мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами», — сказал Песков.

Российские военные вошли на авиабазу 101 в столице Нигера — Ниамее, где размещаются американские войска, на днях. При этом российские и американские военные «не смешиваются», так как первые заняли отдельный ангар, находящийся ближе к столичному аэропорту.

Стоит отметить, что в середине апреля этого года американские власти уведомили руководство Нигера о выводе своих солдат с территории страны. Этот шаг стал ответом на решение Нигера разорвать одно из соглашений с США, благодаря которому американские военные и сотрудники Пентагона имели право находиться на территории страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в столице Нигера подняли российские флаги.